В Свердловской области на один день отменят восемь пригородных поездов

Причиной изменений, которые произойдут 24 сентября, является ввод в эксплуатацию новых железнодорожных путей, устройств и сооружений. Также в этот день будут отменены следующие восемь пригородных поездов из Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила, Дружинино, Шали и обратно: