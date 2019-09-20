В Свердловской области на один день отменят восемь пригородных поездов
Сегодня, 22:17ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В течение одного дня на территории Свердловской области изменится график движения пригородных поездов, следующих через станцию Екатеринбург-Сортировочный, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.
Причиной изменений, которые произойдут 24 сентября, является ввод в эксплуатацию новых железнодорожных путей, устройств и сооружений. Также в этот день будут отменены следующие восемь пригородных поездов из Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила, Дружинино, Шали и обратно:
- № 7060 сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург (электропоезд «Ласточка», отправление в 06.01);
- № 6582 сообщением Ревда — Екатеринбург (отправление в 06.03);
- № 6521 сообщением Екатеринбург — Ревда (отправление в 09.20);
- № 6522 сообщением Ревда — Екатеринбург (отправление в 17.50);
- № 6323 сообщением Екатеринбург — Кузино (отправление в 12.25);
- № 6324 сообщением Кузино — Екатеринбург (отправление в 11.36);
- № 7056 сообщением Кузино — Екатеринбург (электропоезд «Ласточка», отправление в 05.44);
- № 7055 сообщением Екатеринбург — Кузино (электропоезд «Ласточка», отправление в 15.51);
- № 7056 сообщением Кузино — Екатеринбург-Пассажирский (электропоезд «Ласточка», отправление в 07.15)
Подробное расписание опубликовано на сайте Свердловской пригородной компании.
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