Повышение тарифов на проезд в городском транспорте обсуждается властями Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга готовят новые тарифы на проезд в городском транспорте. Предполагается увеличить цену на 4 рубля уже до конца 2021 года.

Решение о повышении действующих тарифов на проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге практически готово и является делом ближайших пары месяцев, сообщает E1. Проезд в городском транспорте в уральской столице не корректировался с 2017-го года, сейчас он составляет 28 рублей. В августе 2021 года состоялась встреча чиновников областного правительства и представителей транспортных компаний города. На ней была озвучена предполагаемая сумма проезда в Екатеринбурге на уровне 32 рублей. Стоимость проезда может увеличиться на 4 рубля уже к концу текущего года. Также некоторые работники городского транспорта сообщают о низких зарплатах на предприятиях, которые не повышались уже 5 лет. Напомним, некоторым дачникам Нижнего Тагила власти «предложили» подождать обустройства остановки «Высоковольтная» до 2025 года. Вернуть тагильским дачникам остановку «Высоковольтную» смогут при допфинансировании

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter