Повышение тарифов на проезд в городском транспорте обсуждается властями Екатеринбурга

Повышение тарифов на проезд в городском транспорте обсуждается властями Екатеринбурга
Повышение тарифов на проезд в городском транспорте обсуждается властями Екатеринбурга
Сегодня, 10:02ТранспортФото: 1MI
Власти Екатеринбурга готовят новые тарифы на проезд в городском транспорте. Предполагается увеличить цену на 4 рубля уже до конца 2021 года.

Решение о повышении действующих тарифов на проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге практически готово и является делом ближайших пары месяцев, сообщает E1.

Проезд в городском транспорте в уральской столице не корректировался с 2017-го года, сейчас он составляет 28 рублей. В августе 2021 года состоялась встреча чиновников областного правительства и представителей транспортных компаний города.

На ней была озвучена предполагаемая сумма проезда в Екатеринбурге на уровне 32 рублей. Стоимость проезда может увеличиться на 4 рубля уже к концу текущего года. Также некоторые работники городского транспорта сообщают о низких зарплатах на предприятиях, которые не повышались уже 5 лет.

Напомним, некоторым дачникам Нижнего Тагила власти «предложили» подождать обустройства остановки «Высоковольтная» до 2025 года.

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