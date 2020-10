«Тагильская команда превзошла себя». Министр транспорта оценил реализацию БКАД

Министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков положительно оценил качество выполнения работ на объектах, отремонтированных в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году тагильская команда превзошла себя. Дополнительные деньги, выделенные на реализацию, 124 миллиона рублей — они также были в срок освоены. Качественных и безопасных дорог в Нижнем Тагиле стало еще больше. За два года было отремонтировано 52 дороги,рассказал TagilCity.ru Василий Старков. Он уверен, что в следующем году проект будет реализован не хуже, чем в текущем. Нисколько не сомневаюсь, что следующий год будет ещё лучше. Уже сейчас контракты заключены, и ничто не мешает, когда станет тепло и сухо, продолжить эту эпопею победы, сказал Старков. Мэр Владислав Пинаев согласился с мнением министра. С моей точки зрения, работы выполнены качественно. Качество выполнения работ у нас оценивает отдельная организация, которая, независимо от нас проверяет и качество асфальта, бордюров,сказал Пинаев. Он рассказал, что общественники, которые недавно проводили независимую оценку качества дорог в Нижнем Тагиле, поставили высокий балл. Он выразил надежду, что в следующем году все продолжится в том же темпе. Закрытие дорожного сезона Photo: TagilCity.ru Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев рассказал, какие трудности возникали в ходе выполнения работ. По его словам, самым сложным объектом стала дорога на улице Береговая-Ударная, так как работы были совмещены с ООО «Водоканал-НТ» и сроки выполнения были сжаты. Кроме того, обсуждались вопросы с МУП «Тагильский трамвай» по установке бортового камня. Сегодня последний объект передали министру. Это улица Серова, последняя по дополнительном списку. В сентябре добавили пять дополнительных дорог. Мы их, в принципе, успели, рассказал Игорь Васильев. Бывший директор МУП «Тагилспецдорремстрой» Руслан Пшизов добавил, что сейчас технологии используются иные, нежели несколько десятков лет назад. Сейчас вооруженность предприятий возросла, но и требования тоже. И несравнимы те требования, которые предъявлялись к нам и те, которые предъявляются сейчас. Оценивать можно динамику только положительную, говорит Пшизов. Напомним, сегодня прошел автопробег по объектам, отремонтированным в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мероприятие было посвящено завершению дорожно-строительного сезона в Нижнем Тагиле. Его посетил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Кроме того, участие принял глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представители всех организаций, задействованных в реализации нацпроекта БКАД.

