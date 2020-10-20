«Тагильская команда превзошла себя». Министр транспорта оценил реализацию БКАД

В этом году тагильская команда превзошла себя. Дополнительные деньги, выделенные на реализацию, 124 миллиона рублей — они также были в срок освоены. Качественных и безопасных дорог в Нижнем Тагиле стало еще больше. За два года было отремонтировано 52 дороги,рассказал TagilCity.ru Василий Старков.
Он уверен, что в следующем году проект будет реализован не хуже, чем в текущем.
Нисколько не сомневаюсь, что следующий год будет ещё лучше. Уже сейчас контракты заключены, и ничто не мешает, когда станет тепло и сухо, продолжить эту эпопею победы, сказал Старков.
Мэр Владислав Пинаев согласился с мнением министра.
С моей точки зрения, работы выполнены качественно. Качество выполнения работ у нас оценивает отдельная организация, которая, независимо от нас проверяет и качество асфальта, бордюров,сказал Пинаев.
Он рассказал, что общественники, которые недавно проводили независимую оценку качества дорог в Нижнем Тагиле, поставили высокий балл. Он выразил надежду, что в следующем году все продолжится в том же темпе.
Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев рассказал, какие трудности возникали в ходе выполнения работ. По его словам, самым сложным объектом стала дорога на улице Береговая-Ударная, так как работы были совмещены с ООО «Водоканал-НТ» и сроки выполнения были сжаты. Кроме того, обсуждались вопросы с МУП «Тагильский трамвай» по установке бортового камня.
Сегодня последний объект передали министру. Это улица Серова, последняя по дополнительном списку. В сентябре добавили пять дополнительных дорог. Мы их, в принципе, успели, рассказал Игорь Васильев.
Бывший директор МУП «Тагилспецдорремстрой» Руслан Пшизов добавил, что сейчас технологии используются иные, нежели несколько десятков лет назад.
Сейчас вооруженность предприятий возросла, но и требования тоже. И несравнимы те требования, которые предъявлялись к нам и те, которые предъявляются сейчас. Оценивать можно динамику только положительную, говорит Пшизов.
Напомним, сегодня прошел автопробег по объектам, отремонтированным в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мероприятие было посвящено завершению дорожно-строительного сезона в Нижнем Тагиле. Его посетил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Кроме того, участие принял глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представители всех организаций, задействованных в реализации нацпроекта БКАД.