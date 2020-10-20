«Тагильская команда превзошла себя». Министр транспорта оценил реализацию БКАД

«Тагильская команда превзошла себя». Министр транспорта оценил реализацию БКАД

Сегодня, 17:17ТранспортPhoto: TagilCity.ru
Министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков положительно оценил качество выполнения работ на объектах, отремонтированных в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году тагильская команда превзошла себя. Дополнительные деньги, выделенные на реализацию, 124 миллиона рублей — они также были в срок освоены. Качественных и безопасных дорог в Нижнем Тагиле стало еще больше. За два года было отремонтировано 52 дороги,рассказал TagilCity.ru Василий Старков.

Он уверен, что в следующем году проект будет реализован не хуже, чем в текущем.

Нисколько не сомневаюсь, что следующий год будет ещё лучше. Уже сейчас контракты заключены, и ничто не мешает, когда станет тепло и сухо, продолжить эту эпопею победы, сказал Старков.

Мэр Владислав Пинаев согласился с мнением министра.

С моей точки зрения, работы выполнены качественно. Качество выполнения работ у нас оценивает отдельная организация, которая, независимо от нас проверяет и качество асфальта, бордюров,сказал Пинаев.

Он рассказал, что общественники, которые недавно проводили независимую оценку качества дорог в Нижнем Тагиле, поставили высокий балл. Он выразил надежду, что в следующем году все продолжится в том же темпе.

Закрытие дорожного сезона
Photo:TagilCity.ru

Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев рассказал, какие трудности возникали в ходе выполнения работ. По его словам, самым сложным объектом стала дорога на улице Береговая-Ударная, так как работы были совмещены с ООО «Водоканал-НТ» и сроки выполнения были сжаты. Кроме того, обсуждались вопросы с МУП «Тагильский трамвай» по установке бортового камня.

Сегодня последний объект передали министру. Это улица Серова, последняя по дополнительном списку. В сентябре добавили пять дополнительных дорог. Мы их, в принципе, успели, рассказал Игорь Васильев.

Бывший директор МУП «Тагилспецдорремстрой» Руслан Пшизов добавил, что сейчас технологии используются иные, нежели несколько десятков лет назад.

Сейчас вооруженность предприятий возросла, но и требования тоже. И несравнимы те требования, которые предъявлялись к нам и те, которые предъявляются сейчас. Оценивать можно динамику только положительную, говорит Пшизов.

Напомним, сегодня прошел автопробег по объектам, отремонтированным в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мероприятие было посвящено завершению дорожно-строительного сезона в Нижнем Тагиле. Его посетил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Кроме того, участие принял глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представители всех организаций, задействованных в реализации нацпроекта БКАД.

Stories:
Национальные проекты 2019-2024ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
Нижний Тагилнацпроект БКАДКТГ БКАД
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы