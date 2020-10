В Нижнем Тагиле стартовал автопробег по объектам БКАД-2020

В Нижнем Тагиле начался автопробег по объектам, отремонтированным в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Это будет проезд строительной техники по городу в сопровождении автолюбителей. Данным мероприятием мы завершаем сезон строительных работ. Сейчас водители смогут оценить их качество, рассказал TagilCity.ru замглавы города по городскому хозяйству Егор Копысов. Автопробег Photo: TagilCity.ru Напомним, мероприятие посвящено завершению дорожно-строительного сезона в Нижнем Тагиле. Ожидается, что мероприятие посетит министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Кроме того, участие примут глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представители всех организаций, задействованных в реализации нацпроекта БКАД.

