В Нижнем Тагиле стартовал автопробег по объектам БКАД-2020

В Нижнем Тагиле стартовал автопробег по объектам БКАД-2020

Сегодня, 13:54ТранспортPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле начался автопробег по объектам, отремонтированным в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Это будет проезд строительной техники по городу в сопровождении автолюбителей. Данным мероприятием мы завершаем сезон строительных работ. Сейчас водители смогут оценить их качество, рассказал TagilCity.ru замглавы города по городскому хозяйству Егор Копысов.

Автопробег
Photo:TagilCity.ru

Напомним, мероприятие посвящено завершению дорожно-строительного сезона в Нижнем Тагиле. Ожидается, что мероприятие посетит министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Кроме того, участие примут глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представители всех организаций, задействованных в реализации нацпроекта БКАД.

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