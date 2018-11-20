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Движение на трассе Екатеринбург-Курган будет ограничено 24 и 25 ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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V noch na 25 noyabrya na uchastke trassy r 354 v sverdlovskoy oblasti ogranichat dvizhenie dorogi ro

Движение на трассе Екатеринбург-Курган будет ограничено 24 и 25 ноября

Сегодня, 17:56ТранспортФото: «Уралуправтодор»
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