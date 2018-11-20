Движение на трассе Екатеринбург-Курган будет ограничено 24 и 25 ноября
Сегодня, 17:56ТранспортФото: «Уралуправтодор»
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24, 25 ноября на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган будет проходить ремонт железнодорожного переезда. В этот период будет действовать реверсивное движение.
На участке дороги Р-354 возле поселка Марамзино в Свердловской области будет ограничено движение с 24 до 25 ноября.
Работники РЖД проведут ремонтные работы железнодорожного переезда. Ограничение будет действовать с 8 часов вечера 24 ноября до 3 часов ночи 25 ноября, сообщает «Комсомольская правда».
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