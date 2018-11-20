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Можно ехать на красный: экспериментальный знак появился на дорогах Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Можно ехать на красный: экспериментальный знак появился на дорогах Екатеринбурга

Сегодня, 09:37ТранспортФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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