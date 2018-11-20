Можно ехать на красный: экспериментальный знак появился на дорогах Екатеринбурга
На перекрестке улиц Щорса и 8 Марта в Екатеринбурге установлен экспериментальный дорожный знак, который разрешает водителям поворачивать на красный сигнал светофора, при условии, что они пропустят все автомобили, движущихся в других направлениях.
Об этом на брифинге рассказал зампредседателя комитета по транспорту и организации дорожного движения Екатеринбурга Сергей Яскевич. По его словам, на месте установки знака будет проходить мониторинг по количеству ДТП.
Если не будет дорожно-транспортных происшествий, то мы рассмотрим возможность установки таких знаков и на других перекрестках. Установка возможна только там, где пешеходы переходят улицы, используя подземный переход,сообщил Яскевич.
Такие же знаки могут появиться на перекрестках проспекта Ленина и улицы Восточной, а также проспекта Космонавтов и улицы Фрезеровщиков.
Кроме этого знака, в Екатеринбурге в качестве эксперимента установлены еще два: «Выделенная трамвайная полоса» и знак «Парковка», совмещенный с табличкой «Способ постановки транспортного средства на стоянку», сообщает «Областная газета».