Туман на трассе Екатеринбург-Пермь рассеялся

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Туман, препятствующий движению на автодороге Екатеринбург-Пермь, рассеялся в 12:00.
Сюжеты: Екатеринбург
Туман на трассе Екатеринбург-Пермь полностью рассеялся к 12:00. В настоящий момент движению транспорта ничего не мешает.
Утром 20 ноября движение на автодороге было затруднено из-за сильного тумана. Водителям рекомендовалось снизить скорость и соблюдать дистанцию во избежание ДТП, сообщает «Областная газета».
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