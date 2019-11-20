Нижний Тагил получит 110 миллионов рублей на покупку 100 новых автобусов

Новые транспортные средства будут куплены на условиях софинансирования из региональной и федеральной казны.

Помимо Нижнего Тагила деньги получит Екатеринбург, там на покупку новых автобусов к Универсиаде выделят 344 миллиона рублей в рамках нацпроекта БКАД.