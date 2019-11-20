Нижний Тагил получит 110 миллионов рублей на покупку 100 новых автобусов
Сегодня, 12:11ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» Нижний Тагил получит 110 миллионов рублей на покупку 100 автобусов на газомоторном топливе, сообщается на сайте регионального правительства.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Новые транспортные средства будут куплены на условиях софинансирования из региональной и федеральной казны.
Помимо Нижнего Тагила деньги получит Екатеринбург, там на покупку новых автобусов к Универсиаде выделят 344 миллиона рублей в рамках нацпроекта БКАД.
Напомним, ранее руководители автотранспортных предприятий Нижнего Тагила сообщили, что пересмотрят схему движения общественного транспорта. Планируется, что «Газели» заменят на вместительные автобусы, а также уберут с линий дублирующие маршруты.
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