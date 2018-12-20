414 пострадали и 86 погибли: 274 ДТП произошло по вине пьяных свердловских водителей

В 2018 году в Свердловской области были пойманы 12 тысяч водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 3,5 тысячи – отказались от медицинского освидетельствования. Две тысячи сели за руль в пьяном виде повторно, в их отношении возбуждены уголовные дела.

Всего в 2018 году на территории региона произошло 274 ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Пострадали 417 человек, 86 – погибли.

18 декабря в Екатеринбурге около 21:00 водитель автомобиля марки Lifan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал аварию с тремя пострадавшими. Осуществляя разворот вне перекрестка на улице Таватуйская, водитель допустил столкновение с автомобилем марки Daewoo Nexia, водитель и две пассажирки получили травмы различной степени тяжести. Виновнику ДТП грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет.

В этот же день в Алапаевске около 23:40 на улице Ленина водитель переехал 35-летнего пешехода, который в состоянии алкогольного опьянения лежал на проезжей части.