Движение на трассе Екатеринбург-Тюмень будет перекрыто на пять ночей
Сегодня, 11:09ТранспортФото: pixabay.com
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Движение на трассе Екатеринбург-Тюмень будет останавливаться на ночь с 21 по 25 декабря.
Сюжеты: Екатеринбург
С 21 по 25 декабря на трассе Р351 Екатеринбург-Тюмень будет ограничено движение в ночное время. Данная мера связана с установкой балок пролетного строения нового путепровода.
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На месте перекрытия движения будет работать регулировщик, сообщает «Областная газета».
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