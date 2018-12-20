Свердловская область занимает 48 место в России по числу скрывшихся виновников ДТП
Сегодня, 18:59ТранспортФото: pixabay.com
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По количеству скрывшихся с мест дорожно-транспортных происшествий водителей Свердловская область занимает 48 место среди 85 регионов России. В рейтинг ГИБДД попали только аварии с погибшими или пострадавшими, произошедшие с января по июль 2018 года.
В большинстве регионов скрывшихся водителей так и не находят. Свердловская область занимает 79 строку рейтинга из 85 субъектов РФ, в которых так и не находят виновников аварии. В 16,88% случаев правоохранительным органам за семь месяцев 2018 года не удалось найти лиц, покинувших место ДТП.
43 строку рейтинга ГИБДД заняла Свердловская область по числу водителей, не оформивших полис ОСАГО. Также регион находится на 16 месте по количеству смертей на 1000 ДТП в России. 152 смерти на тысячу дорожных происшествий случаются в Свердловской области, об этом сообщается в исследованиях «Проекта».
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