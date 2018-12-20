Свердловская область занимает 48 место в России по числу скрывшихся виновников ДТП

В большинстве регионов скрывшихся водителей так и не находят. Свердловская область занимает 79 строку рейтинга из 85 субъектов РФ, в которых так и не находят виновников аварии. В 16,88% случаев правоохранительным органам за семь месяцев 2018 года не удалось найти лиц, покинувших место ДТП.