Три маршрутки в Нижнем Тагиле отправлены на спецстоянку после проверки безопасности
19 декабря сотрудниками Госавтоинспекции был проведен профилактический рейд по выявлению технически неисправных автобусов.
Проверке подверглись транспортные средства на конечных остановках у ТЦ «Райт» и на ул. Верхняя Черепанова. Сотрудники ГИБДД выявили, что у двух автобусов было неисправно рулевое управление. Данные транспортные средства были эвакуированы на спецстоянку.
Один водитель не смог предъявить необходимые документы на автобус.
18 декабря на трассе Екатеринбург-Серов также был проведен рейд, в результате которого было выявлено, что водители автобусов нарушают правила при использовании тахографов.
Проведение рейдов связано с тем, что за 2018 год в Нижнем Тагиле и ГГО в результате ДТП с участием автобусов травмы получили 22 человека. В ряде случаев именно технические неисправности стали причиной ДТП, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
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