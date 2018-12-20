Три маршрутки в Нижнем Тагиле отправлены на спецстоянку после проверки безопасности

Проверке подверглись транспортные средства на конечных остановках у ТЦ «Райт» и на ул. Верхняя Черепанова. Сотрудники ГИБДД выявили, что у двух автобусов было неисправно рулевое управление. Данные транспортные средства были эвакуированы на спецстоянку.

Один водитель не смог предъявить необходимые документы на автобус.

18 декабря на трассе Екатеринбург-Серов также был проведен рейд, в результате которого было выявлено, что водители автобусов нарушают правила при использовании тахографов.