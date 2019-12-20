ГИБДД из-за снегопада увеличила количество постов на трассах под Нижним Тагилом
Сегодня, 15:12ТранспортФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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В связи с выпадением большого количества осадков и ухудшением дорожной обстановки на трассах под Нижним Тагилом увеличено число постов ГИБДД, сообщает отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
20 декабря на трассах дополнительно дежурят 23 сотрудника Госавтоинспекции и 10 патрульных автомобилей. Усиленное патрулирование ведется на дорогах Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Нижний Тагил — Усть -Утка, Нижний Тагил — Нижняя Салда, на Южном подъезде к городу.
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Кроме того, осуществляются проверки автобусов, занимающихся пассажироперевозками.
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