ГИБДД Нижнего Тагила может ограничить движение транспорта по центральным улицам, если их не приведут в соответствие с требованиями безопасности (ФОТО)

Они обследовали не все улицы города, а лишь те, по которым ходят дети, возвращаясь из школ. Таким образом, под их пристальное внимание попали 25 улиц с 32-мя автобусными остановками и пешеходными переходами. Они побывали на Вагонке, ГГМ, Вые, Тагилстрое и в Центре.

По их наблюдениям, тагильские дороги испытывают те же самые проблемы, которые были подмечены активистами Нижнего Тагила неделей ранее. Это снежные валы вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, а также заужение валами проезжей части. Кроме того, был отмечен снежный накат на дороге.

По результатам своей работы инспекторы ГИБДД возбудили 3 административных дела, составили 4 протокола и выдали 7 предписаний. После объезда была проведена встреча с заместителем Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, на которой речь шла о необходимости в обязательном порядке очищать дороги вблизи образовательных учреждений.

Особо тревожно, в том числе и для автолюбителей, прозвучала весть о том, что Госавтоинспекция будет вынуждена ограничить движение автотранспорта по проверенным улицам, если найденные недостатки не будут своевременно устранены. Речь идёт о центральных улицах города, а именно: Ленинградский проспект, Черноисточинское шоссе, улица Победы, Красноармейская, проспект Мира и многие другие.

Чтобы проверить, как убираются улицы Нижнего Тагила, ночью, с 20 на 21 января, общественное движение «Тагил без ям» провело свой выезд.

Мы вчера поехали на объезд по городу, посмотреть, сколько техники выходит, как убирают, вывозится ли снег, убирается ли колея. Мы убедились в том, что все работы выполняются в заявленном объёме. Конечно, этого недостаточно в масштабах города, но в принципе, «Тагилдорстрой» работает на твёрдую четвёрку. По крайней мере, на тех улицах, на которых они заявили свои работы рассказал редакции TagilCity.ru председатель общества Никита Чапурин.

Ближайшая неделя покажет, сможет ли Администрация города оперативно среагировать на требования ГИБДД, или город ждёт беспрецедентное ограничение движения.