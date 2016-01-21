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ГИБДД Нижнего Тагила может ограничить движение транспорта по центральным улицам, если их не приведут в соответствие с требованиями безопасности (ФОТО)
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ГИБДД Нижнего Тагила может ограничить движение транспорта по центральным улицам, если их не приведут в соответствие с требованиями безопасности (ФОТО)

21 января 2016, 13:25ТранспортДенис Таратонов
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