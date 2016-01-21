Определен ТОП-10 марок автомобилей, используемых в такси в России

Исследование охватывало около 100 наиболее крупных компаний, предоставляющих услуги такси и аренды легковых автомобилей в более чем 70 российских регионах.

За период с 2012 по 2015 годы в России этими компаниями было приобретено около 50 тысяч легковых автомобилей. При этом свыше 70% таких продаж пришлось на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Самой популярной моделью, используемой в качестве такси, является Hyundai Solaris, на долю которого приходится 12,4% от общих продаж за прошедшие четыре года. Второе место в рейтинге занимает Renault Logan, доля которого составила 10,7%. На третьей позиции располагается Skoda Octavia (8,2%).

В пятерку лидеров также попадают Ford Focus и Volkswagen Polo (7,3% и 6% соответственно). Наряду с KIA Rio (4,9%), Nissan Almera (2,5%) и Ford Galaxy (2,3%), в ТОП-10 присутствуют еще отечественная LADA Granta и китайский Lifan Solano (по 2,4% у каждой модели).

Несмотря на падение российского рынка легковых автомобилей, которое продолжается уже три года, продажи машин для служб такси показывают рост второй год подряд. По итогам 2015 года этот показатель вырос на 11,4%.