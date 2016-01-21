В Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД подумали о детях и проверили безопасность их перевозки (ФОТО)

Это происшествие случилось на трассе Екатеринбург-Пермь в момент, когда водитель Renault Logan пошел на обгон. Результатом манёвра стало боковое столкновение с автогрейдером. Состояние одного из детей потребовало его госпитализации.

Чтобы предотвратить подобные происшествия полиция Нижнего Тагила провела профилактическое мероприятие, выявляя нарушения в перевозке детей. Как и проверка улиц Нижнего Тагила на соответствие стандартам безопасности, выявление нарушений в перевозке детей проводилось вблизи образовательных учреждений. Полицейским удалось зафиксировать 35 фактов административных правонарушений.

ГИБДД напоминает, что скоро будут изменены правила перевозки детей. Детей можно будет перевозить только в каркасных детских удерживающих устройствах. Накладки на ремень безопасности показали свою неэффективность.

Нет никого, кто был бы более заинтересован в безопасности ребёнка, чем его родители. Оттого удивительно, что не все родители заботятся о безопасной перевозке своего ребёнка.