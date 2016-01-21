В Нижнем Тагиле на ул. Октябрьской Революции произошло ДТП: обвиненный водитель ищет свидетелей (ФОТО)
21 января 2016, 11:35ТранспортДенис Таратонов
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Вчера вечером на улице Октябрьской Революции, недалеко от бассейна «Дельфин», произошло ДТП с участием Toyota Corolla и Volkswagen Passat. Обвинённый в столкновении водитель начал искать свидетелей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В половину шестого я поворачивал налево. Включил поворотник и начал манёвр, убедившись в отсутствии машин, двигающихся в попутном направлении. При завершении манёвра мне в бок въехал Volkswagen. Он пошёл на обгон и не убедился в безопасности. В аварии обвинили меня, поэтому я начал искать свидетелей. Один свидетель был с самого начала, а второго удалось найти. Теперь буду доказывать в суде свою невиновность рассказал редакции TagilСity.ru водитель «Тойоты».
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В ГИБДД подтвердили, что виновным считается именно водитель «Тойоты». Пострадавших в этом ДТП нет.
Без пострадавших обошлось еще одно ДТП днём ранее. В тот день маршрутка врезалась в «девятку» недалеко от КРЗ.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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