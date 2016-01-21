В Нижнем Тагиле на ул. Октябрьской Революции произошло ДТП: обвиненный водитель ищет свидетелей (ФОТО)

В половину шестого я поворачивал налево. Включил поворотник и начал манёвр, убедившись в отсутствии машин, двигающихся в попутном направлении. При завершении манёвра мне в бок въехал Volkswagen. Он пошёл на обгон и не убедился в безопасности. В аварии обвинили меня, поэтому я начал искать свидетелей. Один свидетель был с самого начала, а второго удалось найти. Теперь буду доказывать в суде свою невиновность рассказал редакции TagilСity.ru водитель «Тойоты».