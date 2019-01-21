Операция по профилактике ДТП с пешеходами пройдет в Нижнем Тагиле и пригороде

В 2018 году в Нижнем Тагиле и Пригородном районе произошли 260 ДТП, в которых пострадали 372 человека. 29 человек погибли. На пешеходных переходах произошли 42 ДТП.

Для профилактики ДТП с участием пешеходов в Нижнем Тагиле и Пригородном районе организовано оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», которое пройдет с 22 и 25 января.

Сотрудники ГАИ рекомендуют водителям в связи со сложными погодными условиями в зимний период: выбирать скорость, которая обеспечит безопасность дорожного движения;

вблизи образовательных организаций автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными;

перед пешеходным переходом следует останавливаться с запасом.

Пешеходам специалисты ГАИ рекомендуют: пересекать проезжую часть в специально обустроенных для этого местах;

при переходе по нерегулируемому пешеходному переходу необходимо убедиться в безопасности;

важно не использовать различные гаджеты на проезжей части дороги;

а также рекомендуется снять капюшон.