Операция по профилактике ДТП с пешеходами пройдет в Нижнем Тагиле и пригороде
Сегодня, 14:09ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 22 по 25 января в Нижнем Тагиле и Пригородном районе пройдет профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
В 2018 году в Нижнем Тагиле и Пригородном районе произошли 260 ДТП, в которых пострадали 372 человека. 29 человек погибли. На пешеходных переходах произошли 42 ДТП.
Для профилактики ДТП с участием пешеходов в Нижнем Тагиле и Пригородном районе организовано оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», которое пройдет с 22 и 25 января.
Сотрудники ГАИ рекомендуют водителям в связи со сложными погодными условиями в зимний период:
- выбирать скорость, которая обеспечит безопасность дорожного движения;
- вблизи образовательных организаций автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными;
- перед пешеходным переходом следует останавливаться с запасом.
Пешеходам специалисты ГАИ рекомендуют:
- пересекать проезжую часть в специально обустроенных для этого местах;
- при переходе по нерегулируемому пешеходному переходу необходимо убедиться в безопасности;
- важно не использовать различные гаджеты на проезжей части дороги;
- а также рекомендуется снять капюшон.
Также ГАИ обращает внимание горожан, что использование световозвращающих элементов на одежде сокращает риск гибели пешехода на 70%.
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