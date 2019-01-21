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Операция по профилактике ДТП с пешеходами пройдет в Нижнем Тагиле и пригороде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Операция по профилактике ДТП с пешеходами пройдет в Нижнем Тагиле и пригороде

Сегодня, 14:09ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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