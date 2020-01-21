В Нижнем Тагиле за четыре дня рейдов выявлено 827 нарушений ПДД

В указанный период проведено шесть рейдов близ образовательных учреждений, выявлено 115 нарушений требований ПДД при перевозке детей, 223 человека нарушили правила применения ремней безопасности и мотошлемов, 12 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом виде.

Напомним, с начала года на дорогах Нижнего Тагила травмированы четверо несовершеннолетних. В минувшие выходные под колеса «Газели» попали две школьницы.