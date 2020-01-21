В Нижнем Тагиле за четыре дня рейдов выявлено 827 нарушений ПДД
Сегодня, 11:55ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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С 14 по 17 января в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО проходило рейдовое мероприятие «Безопасная дорога». За это время выявлено 837 нарушений ПДД, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
В указанный период проведено шесть рейдов близ образовательных учреждений, выявлено 115 нарушений требований ПДД при перевозке детей, 223 человека нарушили правила применения ремней безопасности и мотошлемов, 12 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом виде.
Напомним, с начала года на дорогах Нижнего Тагила травмированы четверо несовершеннолетних. В минувшие выходные под колеса «Газели» попали две школьницы.
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