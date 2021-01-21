Скорая помощь Нижнего Тагила получит новые автомобили в конце января

Также Сергей Безбородов заверил, что водителей никуда не будут переводить. Он добавил, что уже проведено несколько встреч с представителями компании. Все гарантии трудовых договоров, которые есть сейчас, планируется сохранить. Безбородов отметил, что на данный момент отказались от перевода в новую компанию 24 водителя, 12 из них являются пенсионерами. Остальные заключили договора. Осуществляется и набор новых водителей.