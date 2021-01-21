Скорая помощь Нижнего Тагила получит новые автомобили в конце января

Скорая помощь Нижнего Тагила получит новые автомобили в конце января

Сегодня, 12:21ТранспортPhoto: 1Mediainvest.ru
На станцию скорой помощи Нижнего Тагила поступят новые автомобили 25–26 января.

Об этом рассказал глава станции скорой помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов в ходе заседания комиссии гордумы по социальной политике, пишет «Тагильский рабочий».

Сотрудникам предстоит подготовить транспорт к работе. 31 января все бригады скорой помощи начнут работу на новом транспорте. Старые автомобили распределят по медучреждениям города. Часть оборудования останется на станции.

Также Сергей Безбородов заверил, что водителей никуда не будут переводить. Он добавил, что уже проведено несколько встреч с представителями компании. Все гарантии трудовых договоров, которые есть сейчас, планируется сохранить. Безбородов отметил, что на данный момент отказались от перевода в новую компанию 24 водителя, 12 из них являются пенсионерами. Остальные заключили договора. Осуществляется и набор новых водителей.

Напомним, с 1 февраля в Нижнем Тагиле автопарк скорой помощи будет передан «РТ — Социальная сфера». Согласно условиям договора, компания должна передать городу 33 автомобиля. Подрядчик заново трудоустроит работников автопарка и к нему перейдет ремонтная база.

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