В Нижнем Тагиле началась подготовка к реконструкции моста на улице Циолковского

В Нижнем Тагиле началась подготовка к реализации проекта по реконструкции моста на улице Циолковского с железнодорожным путепроводом, пролегающим через данную улицу. В связи с этим в администрации города прошло специальное совещание.

Подготовительная работа уже стартовала. На данный момент ведется обследование объездных путей, определяется фронт работ по их улучшению до закрытия движения, идут согласования с представителями гаражного кооператива и малых предприятий, находящихся в непосредственной близости и руководством НТМК по поводу изменения графика работы сотрудников и подвоза работников и товаров к предприятию. Глава города Владислав Пинаев отметил, что все переговоры должны быть проведены до того, как начнутся работы. Он добавил, что надо просчитать все риски, сделать дорожную карту, исполнение которой позволит снизить уровень негатива по поводу движения транспорта. Проект прошел государственную экспертизу, подрядчик определен, он опытный, взаимодействие со всеми службами организовано. К старту строительно-монтажных работ, который планируется на середину весны, нужно закончить всю сопутствующую работу, чтобы максимально сократить время перекрытия движения по путепроводу, сказал Владислав Пинаев. Генеральный директор ООО «Уралстроймонтаж» Павел Дьяконов согласился с необходимостью проведения работ в сжатые сроки. Он рассказал, что в 2021 году планируется выполнить два этапа работ на общую сумму 567 миллионов рублей. Он отметил, что работы будут направлены на строительство подпоры и самого путепровода. После этого строители обновят дорожное полотно на ведущих дорогах к улицам Циолковского и Октябрьской революции. По словам Дьяконова, на данный момент прорабатывается вопрос с заблаговременным производством мостовых конструкций, чтобы на момент начала работ они уже прибыли на площадку. Общая стоимость работ по контракту составляет 1,17 миллиарда рублей. Финансирование ожидается в ближайшее время. Планируется завершить все работы в 2022 году к 300-летию Нижнего Тагила. «Уралстроймонтаж» получит 1,2 млрд за реконструкцию моста на Циолковского

