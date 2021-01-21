В Нижнем Тагиле началась подготовка к реконструкции моста на улице Циолковского

Он отметил, что работы будут направлены на строительство подпоры и самого путепровода. После этого строители обновят дорожное полотно на ведущих дорогах к улицам Циолковского и Октябрьской революции. По словам Дьяконова, на данный момент прорабатывается вопрос с заблаговременным производством мостовых конструкций, чтобы на момент начала работ они уже прибыли на площадку.