Остановись: в Нижнем Тагиле прошла акция в защиту пешеходов (ФОТО)
У водителей и пассажиров авто есть защита от последствий ДТП - подушки безопасности. А у пешеходов такой защиты нет. В связи с этим ученики школы №5 совместно с инспекторами отделения пропаганды ОГИБДД провели социально-значимую акцию «Остановись».
Вместе с родителями и учителем труда Лидией Чудиновой школьники сшили 10 подушек, из которых и получилось символичное слово «Остановись». С этими подушками ребята 20 февраля вышли на улицы Нижнего Тагила, чтобы напомнить водителям о необходимости соблюдать ПДД.
Ребята - юные инспектора движения - выстраивались в линию на нерегулируемых пешеходных переходах, давая понять водителям: все участники дорожного движения подвергаются большой опасности.
Только за январь 2016 года на территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, в которых 8 человек травмированы, в том числе, один ребенок сообщают с местном отделении пропаганды ОГИБДД.
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