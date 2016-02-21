Остановись: в Нижнем Тагиле прошла акция в защиту пешеходов (ФОТО)

Вместе с родителями и учителем труда Лидией Чудиновой школьники сшили 10 подушек, из которых и получилось символичное слово «Остановись». С этими подушками ребята 20 февраля вышли на улицы Нижнего Тагила, чтобы напомнить водителям о необходимости соблюдать ПДД .

Только за январь 2016 года на территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, в которых 8 человек травмированы, в том числе, один ребенок сообщают с местном отделении пропаганды ОГИБДД.