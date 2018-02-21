1 258 нарушений правил дорожного движения выявлены в Нижнем Тагиле за 2 дня рейда

С целью выявления грубых нарушений ПДД водителями и пешеходами на территории Нижнего Тагила с 13 по 15 февраля проводилась профилактическая акция «Безопасная дорога».

За пару дней сотрудники полиции выявили 1 258 нарушений. Из них 6 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 273 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам.