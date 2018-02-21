1 258 нарушений правил дорожного движения выявлены в Нижнем Тагиле за 2 дня рейда
21 февраля, 08:35Транспорт
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Профилактический рейд «Безопасная дорога», проходивший с 13 по 15 февраля, позволил выявить свыше тысячи нарушений правил дорожного движения.
Сюжеты: Нижний Тагил
С целью выявления грубых нарушений ПДД водителями и пешеходами на территории Нижнего Тагила с 13 по 15 февраля проводилась профилактическая акция «Безопасная дорога».
За пару дней сотрудники полиции выявили 1 258 нарушений. Из них 6 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 273 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам.
Также 540 горожан нарушили правила движения по пешеходному переходу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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