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1 258 нарушений правил дорожного движения выявлены в Нижнем Тагиле за 2 дня рейда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 258 нарушений правил дорожного движения выявлены в Нижнем Тагиле за 2 дня рейда

21 февраля, 08:35Транспорт
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