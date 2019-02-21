Нарушения ПДД были выявлены у 10 водителей автобусов в ходе проверки в Нижнем Тагиле

Проверка с использованием метода скрытого патрулирования проходила на проспекте Ленина. В результате 10 водителей были привлечены к административной ответственности за то, что осуществляли посадку пассажиров в неположенных для этого местах, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.