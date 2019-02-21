Нарушения ПДД были выявлены у 10 водителей автобусов в ходе проверки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:23ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле прошла проверка соблюдения ПДД водителями автобусов. 10 водителей привлечены к административной ответственности за нарушения посадки пассажиров.
Сюжеты: Нижний Тагил
При проверке госавтоинспекторы обращали особое внимание на соблюдение водителями правил посадки пассажиров на остановках.
Проверка с использованием метода скрытого патрулирования проходила на проспекте Ленина. В результате 10 водителей были привлечены к административной ответственности за то, что осуществляли посадку пассажиров в неположенных для этого местах, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
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