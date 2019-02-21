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17-летний подросток пойман пьяным за рулём автомобиля в Асбесте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Foto gibdd

17-летний подросток пойман пьяным за рулём автомобиля в Асбесте

Сегодня, 08:30ТранспортФото: гибдд.рф/r/66
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