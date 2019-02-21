17-летний подросток пойман пьяным за рулём автомобиля в Асбесте

Ранним утром 17 февраля на улице Промышленной сотрудники дорожной полиции заметили автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения. При требовании остановиться водитель прибавил скорость и попытался скрыться. В ходе погони полицейские остановили автомобиль и обнаружили, что за его рулём находился несовершеннолетний юноша. Помимо него в салоне находилось ещё 6 подростков.

У водителя были признаки алкогольного опьянения, вдобавок у него отсутствовали документы на право управления транспортным средством. Молодых людей доставили в отделение полиции, где установили личности и вызвали родителей. Оказалось, что водителю машины 17 лет, и в августе 2018 года он уже задерживался за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.