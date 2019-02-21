42 травмированных и 7 погибших: 33 ДТП произошли в Нижнем Тагиле с начала 2019 года
За 6 недель 2019 года в Нижнем Тагиле и Пригородном районе в 33 ДТП пострадали 42 человека, еще 7 – погибли.
С начала 2019 года на территории Нижнего Тагила и Пригородного района произошли 33 ДТП, в том числе 13 наездов на пешеходов, 5 из которых совершены по вине водителей.
Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» организовали профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», которое пройдет в Нижнем Тагиле и Пригородном районе с 21 по 25 февраля.
ГИБДД напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Наказание за данное нарушение предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Кроме того, отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рекомендуют соблюдать осторожность пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах: не использовать гаджеты, телефоны и наушники во время пересечения проезжей части и снять капюшон.