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42 травмированных и 7 погибших: 33 ДТП произошли в Нижнем Тагиле с начала 2019 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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42 травмированных и 7 погибших: 33 ДТП произошли в Нижнем Тагиле с начала 2019 года

Сегодня, 10:55ТранспортФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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