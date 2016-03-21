В Нижнем Тагиле в эти выходные сотрудники ДПС ловили опасных автолюбителей

За этот период было остановлено 19 водителей-нарушителей. Самое популярное нарушение – езда в состоянии алкогольного опьянения. За три дня гаишники выявили 11 таких любителей погонять по ночному городу подшофе. Причем, трое водителей уже получали штрафы за пьяную езду.

7 человек сели в кресло водителя без права управления. А один мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

Кстати, на прошлом рейде водителей-нарушителей сотрудники ДПС остановили больше. Но, конечно, пока нельзя говорить о том, что на тагильских дорогах снизилось количество опасных водителей.