В Нижнем Тагиле в эти выходные сотрудники ДПС ловили опасных автолюбителей
21 марта 2016, 15:45ТранспортТимофей Данилов
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С пятницы по воскресенье в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе прошло профилактическое мероприятие «Стоп контроль». ГИБДД проводит его регулярно, чтобы автолюбителей, которые представляют угрозу гражданам, стало меньше.
Сюжеты: Нижний Тагил
За этот период было остановлено 19 водителей-нарушителей. Самое популярное нарушение – езда в состоянии алкогольного опьянения. За три дня гаишники выявили 11 таких любителей погонять по ночному городу подшофе. Причем, трое водителей уже получали штрафы за пьяную езду.
7 человек сели в кресло водителя без права управления. А один мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.
Кстати, на прошлом рейде водителей-нарушителей сотрудники ДПС остановили больше. Но, конечно, пока нельзя говорить о том, что на тагильских дорогах снизилось количество опасных водителей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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