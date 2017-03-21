Два автомобиля столкнулись на улице Кирова в Нижнем Тагиле: разыскиваются свидетели ДТП (ФОТО)

Столкновение произошло между автомобилями ВАЗ и Toyota в 21:00.

По улице Кирова в сторону улицы Тагильская двигался ВАЗ-21093, следом за ним ехала Toyota. ВАЗ, заблаговременно включив сигнал левого поворота и убедившись в безопасности манёвра, начал поворачивать. В это же самое время автомобиль Toyota начал обгон без включения каких-либо сигналов, что и привело к ДТП считает водитель ВАЗа.

Сотрудники Госавтоинспекции оформили дорожно-транспортное происшествие. В аварии никто не пострадал.

Копии оформленных при ДТП документов выданы участвовавшим в дорожно-транспортном происшествии сторонам. Если один из них не согласен с чем-либо, то тогда этот вопрос выясняется в гражданском порядке через суд пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Для прояснения полной картины произошедшего разыскиваются свидетели этого ДТП. Имеющуюся информацию можно сообщить редакции TagilCity.ru или водителю ВАЗа по номеру +7 (904) 384-39-97.