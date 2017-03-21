Масштабный рейд по поимке пьяных водителей был организован в Нижнем Тагиле (ФОТО)

За два дня операции «Стоп-контроль» было выявлено 19 грубых нарушений. Так, три водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Двое сдали анализы на проверку употребления наркотиков. Было зафиксировано 12 фактов управления без прав, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.

Также в ведомстве рассказали о том, что по вине пьяного водителя 11 марта в Нижнем Тагиле едва не произошла очередная трагедия. Нетрезвый автослесарь в одной из шиномонтажек без ведома владельца взял пассажирскую ГАЗель. Выехав на дорогу, он столкнулся с автобусом, в котором 8 человек в результате аварии получили травмы.

В ОГБИДД также отметили, что многие водители с пониманием относятся к подобным проверочным мероприятиям и задержке на автодорогах. Для удобства тагильчан сотрудники дорожной полиции старались сделать свою работу как можно быстрее.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД