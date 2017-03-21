Полиса ОСАГО обходятся автовладельцам дороже их реальной стоимости из-за ошибок страховщиков

Допущенные страховщиками ошибки в расчете стоимости коэффициента бонуса-малуса (КМБ) вынуждали владельцев автомобилей переплачивать за полисы ОСАГО. За последний год уже более одного миллиона владельцев авто, имеющих безаварийный стаж, добились перерасчета КБМ, по информации РСА.

Сколько автомобилистов продолжают переплачивать за ОСАГО, неизвестно. Эксперты установили, что страховые агенты умышленно занижают водителям класс КБМ, чтобы увеличить стоимость полисов, поскольку это выгодно.

Петр Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки», считает, что водители сами виноваты в том, что их «обсчитывают». Он рекомендует обманутым автовладельцам отстаивать свои права и добиваться перерасчета стоимости полисов.

В качестве рекомендательной помощи представитель одной из страховых компаний советует найти свои данные для проверки КБМ на сайте страховщика. Для этого достаточно ввести свои ФИО и номер водительского удостоверения, об этом сообщает газета «Известия».