Просадка асфальта на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле ликвидирована (ФОТО, ВИДЕО)
21 марта 2017, 17:30ТранспортЕкатерина Малых
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Сегодня, 21 марта, просадка асфальта по улице Пархоменко, неподалёку от Нижнетагильской таможни, была ликвидирована.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дефект дорожного полотна неподалёку от пересечения улиц Пархоменко и Победы в Нижнем Тагиле вынуждал водителей объезжать яму по парковке или даже по другой улице. Ранее предполагалось, что данный участок дороги просел из-за прорыва канализационной трубы и последующего размыва грунта.
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Вопрос о выявлении виновника этой коммунальной аварии поднимался на штабном совещании в январе этого года.
Сегодня устранили аварийность провала на Пархоменко. Полный ремонт этого участка отложен до наступления тепла сообщил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.
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Хотя можно заметить, что водители по привычке продолжают замедлять ход перед уже несуществующей неровностью.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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