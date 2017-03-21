Просадка асфальта на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле ликвидирована (ФОТО, ВИДЕО)

Дефект дорожного полотна неподалёку от пересечения улиц Пархоменко и Победы в Нижнем Тагиле вынуждал водителей объезжать яму по парковке или даже по другой улице. Ранее предполагалось, что данный участок дороги просел из-за прорыва канализационной трубы и последующего размыва грунта.

Вопрос о выявлении виновника этой коммунальной аварии поднимался на штабном совещании в январе этого года.

Сегодня устранили аварийность провала на Пархоменко. Полный ремонт этого участка отложен до наступления тепла сообщил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Хотя можно заметить, что водители по привычке продолжают замедлять ход перед уже несуществующей неровностью.