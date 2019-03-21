Качество новых тагильских дорог не будет уступать покрытию Крымского моста

Планируется, что при кладке дорожного полотна и изготовлении асфальтобетонной смеси будут использовать новый зерновой состав щебня. Такую технологию применяли при укладке асфальтобетонной смеси для автодороги по Крымскому мосту.

Использование кубовидного щебня прописано и в новом стандарте «Росавтодора», который в ближайшем будущем будет принят. Поэтому уже сейчас Федеральное дорожное агентство рекомендует использовать этот вид щебня,рассказал корреспонденту TagilCity.ru начальник отдела по развитию улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи управления городским хозяйством Владислав Тарахтунов.

По словам Николая Новикова, новое покрытие будет иметь строгое процентное содержание щебня нескольких фракций. Замдиректора Службы заказчика добавил, что при использовании нового зернового состава, повышается степень уплотнения дорожного покрытия. Планируется, что асфальт будет прочным, водостойким, а следовательно с долгим сроком службы.

Всего в 2019 году согласно национальному проекту «Безопасные дороги» будет отремонтировано 24 объекта (участки 21 дороги) общей протяжённостью 29,7 км. По семи объектам конкурс разыграют к 15 мая 2019 года – это улицы Челюскинцев, Гагарина, Жуковского, Крымская, Ломоносова, Учительская, Кулибина. Другие объекты были разыграны ранее, их ремонтам займется УБТ-Сервис.