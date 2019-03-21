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Качество новых тагильских дорог не будет уступать покрытию Крымского моста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Качество новых тагильских дорог не будет уступать покрытию Крымского моста

Сегодня, 17:46ТранспортКсения ПлесовскихФото: kremlin.ru
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