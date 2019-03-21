Мост на трассе М-5 «Урал» под Екатеринбургом закроют на 2,5 месяца
Сегодня, 17:51ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Движение на 187 км федеральной трассы М-5 «Урал» возле села Патруши будет ограничено с 1 апреля по 15 июня. На мосту, который находится на этом участке автодороги, будут вестись дорожные работы.
Специалисты обновят конструкции из бетона, а также произведут замену деформационных швов и покрытия дороги.
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Фото: Пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»
Объезд можно будет совершить через соседнюю развязку на 185 км автомобильной дороги, информирует пресс-служба Уралуправтодора.
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