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Мост на трассе М-5 «Урал» под Екатеринбургом закроют на 2,5 месяца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мост на трассе М-5 «Урал» под Екатеринбургом закроют на 2,5 месяца

Сегодня, 17:51ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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