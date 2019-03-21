Самолет Royal Flight из Таиланда в Екатеринбург задержали почти на сутки

Туристы должны были вылететь рейсом авиакомпании Royal Flight и прибыть в Екатеринбург в 16 часов по местному времени 21 марта. Однако вылет рейса отложен почти на сутки. Ожидать вылета туристам предстоит 19 часов, данную информацию подтвердили в колл-центре авиакомпании.

Задержка авиарейса, как сообщает Е1, произошла из-за неисправности предыдущего самолета, что повлекло за собой задержку последующих вылетов.

При этом, у туристов заканчивается бронь номеров. Некоторые отдыхающие прилетели в Таиланд с детьми и теперь опасаются, что им придется сутки провести в аэропорту.