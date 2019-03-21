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Тагильские школьники учили водителей быть вежливыми на дорогах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Dsc03780

Тагильские школьники учили водителей быть вежливыми на дорогах

Сегодня, 08:07ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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