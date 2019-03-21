Тагильские школьники учили водителей быть вежливыми на дорогах

Мероприятие приурочено к предстоящим весенним каникулам школьников, когда дети много времени проводят на улице и увеличивается число ДТП с участием несовершеннолетних.

ЮИДовцы с ярким транспарантом «МОУ СОШ 33 за безопасность» раздавали листовки водителям. Дети напомнили автомобилистам о безопасности дорожного движения и культуре поведения на дорогах. Также ребята привлекали внимание прохожих и напоминали им о безопасном переходе проезжей части.