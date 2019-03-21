Тагильские школьники учили водителей быть вежливыми на дорогах
Сегодня, 08:07ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Ученики школы №33 в Нижнем Тагиле провели акцию «Водитель, будь вежлив на дороге».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие приурочено к предстоящим весенним каникулам школьников, когда дети много времени проводят на улице и увеличивается число ДТП с участием несовершеннолетних.
ЮИДовцы с ярким транспарантом «МОУ СОШ 33 за безопасность» раздавали листовки водителям. Дети напомнили автомобилистам о безопасности дорожного движения и культуре поведения на дорогах. Также ребята привлекали внимание прохожих и напоминали им о безопасном переходе проезжей части.
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Помощь в проведении мероприятия школьникам оказали сотрудники ГИБДД.
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