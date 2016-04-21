Дороги России отмечены новым знаком качества Роскомнадзора
Уральцы, отправляющиеся в дальние поездки, смогут оставаться на связи. «МегаФон» обеспечил уверенный прием на 95% популярных маршрутов, общей протяженностью почти 28 000 километров. По данным Роскомнадзора, это лучшее покрытие магистральных автодорог России среди операторов связи.
Надежное соединение обеспечено на 30 автомобильных дорогах федерального значения. В дальних поездках клиенты «МегаФона» могут звонить, отправлять сообщения, пользоваться интернетом на большей части транспортных артерий.
В этому году примерно на четверть вырастет число тех, кто захочет отдохнуть в России. Многие отправятся в поездку на машинах, и наша задача сделать их путешествие комфортным. К примеру, уральцев, выбравших курорты Краснодарского края и Крым, будет сопровождать стабильный сигнал на магистралях M-5 «Урал» и М-4 «Дон». После проведенных работ по улучшению качества предоставления услуг на трассах, рассчитываем на звание надежного «попутчика» для каждого уральского абонента-автомобилиста отметил директор по инфраструктуре Уральского филиала «МегаФон» Антон Щербаков.
Общаться с близкими помогут тарифы «Все включено». С ними все входящие звонки в поездках по стране бесплатны, вызовы на любые номера «МегаФона» безлимитные и не тарифицируются, пакет минут на любые мобильные и городские номера домашнего региона, мобильный интернет предоставляются по домашним условиям.
В поездках по Уральскому региону автомобилисты также смогут с комфортом звонить и выходить в интернет. Ниже представлен уровень покрытия на популярных магистралях Большого Урала: Екатеринбург–Челябинск (100%), Екатеринбург–Тюмень (100%), Екатеринбург–Пермь (99%), Екатеринбург–Уфа (95%), Екатеринбург–Серов (92,5%), Тюмень–Ишим (96%), Тюмень-Сургут (91,8), Сургут–Ноябрьск (94%), Пермь–Чайковский (78%), Соликамск–Лысьва– Екатеринбург (83%).