Дороги России отмечены новым знаком качества Роскомнадзора

Надежное соединение обеспечено на 30 автомобильных дорогах федерального значения. В дальних поездках клиенты «МегаФона» могут звонить, отправлять сообщения, пользоваться интернетом на большей части транспортных артерий.

В этому году примерно на четверть вырастет число тех, кто захочет отдохнуть в России. Многие отправятся в поездку на машинах, и наша задача сделать их путешествие комфортным. К примеру, уральцев, выбравших курорты Краснодарского края и Крым, будет сопровождать стабильный сигнал на магистралях M-5 «Урал» и М-4 «Дон». После проведенных работ по улучшению качества предоставления услуг на трассах, рассчитываем на звание надежного «попутчика» для каждого уральского абонента-автомобилиста отметил директор по инфраструктуре Уральского филиала «МегаФон» Антон Щербаков.

Общаться с близкими помогут тарифы «Все включено». С ними все входящие звонки в поездках по стране бесплатны, вызовы на любые номера «МегаФона» безлимитные и не тарифицируются, пакет минут на любые мобильные и городские номера домашнего региона, мобильный интернет предоставляются по домашним условиям.