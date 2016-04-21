В Нижнем Тагиле на Уральском проспекте меняют схему движения

Ранее общественники «Тагил без ям» написали обращение мэру города с просьбой изменить схему проезда при движении по Уральскому проспекту от ТЦ «Лента» в сторону центра города. К своему письму активисты приложили схему, которая, по их мнению, помогла бы оптимизировать движение по одному из главных проспектов ГГМ.

Заменой знаков занимается МБУ «Сигнал-3». Редакция TagilCity.ru связалась с руководством производственного предприятия. Директор, Сизов Вячеслав Владимирович, подтвердил информацию:

Предложение об изменении схемы проезда было рассмотрено сразу после его поступления. Было принято решение о смене дорожных знаков. Вопрос проработали – знаки не просто на земле стоят, они подвесные, нужны особые крепления. Сегодня приступили к замене.

После замены дорожных знаков автолюбители смогут из крайней левой полосы продолжить движение прямо, к центру города, или делать разворот. Тогда как раньше из крайней левой полосы водители могли только повернуть налево или развернуться.