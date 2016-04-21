В Нижнем Тагиле недочеты ремонта дороги на проспекте Мира будут устранены к 9 мая (ФОТО)

Основное замечание, это не подняты колодцы. Колодезные люки находятся ниже уровня проезжей части. Фактически, получается яма. Необходимо, чтобы люки были вровень с проезжей частью сказал председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин журналисту TagilCity.ru.

Кроме того, замечания вызвал тот факт, что по краям дороги асфальт уложен не слишком ровно:

Карты подрезали не особо ровно, выровнены небрежно написал редакции TagilСity.ru один из тагильчан.

Впрочем, последнее обстоятельство характерно не только для Нижнего Тагила, а, пожалуй, для любого города России, поэтому не стоит относиться к этому слишком строго.

Начальник участка МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов пояснил, что ситуация с люками будет исправлена:

Да, колодцы надо поднимать. Дело в том, что у нас ограничена смета, но к 9 мая мы их поднимем. Там ливневые колодцы, погодные условия пока не позволяют асфальтными работами заниматься объяснил он.

Пока же автомобилистам стоит помнить об углублении на дороге и проявлять осторожность.