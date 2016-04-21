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В Нижнем Тагиле недочеты ремонта дороги на проспекте Мира будут устранены к 9 мая (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле недочеты ремонта дороги на проспекте Мира будут устранены к 9 мая (ФОТО)

21 апреля 2016, 13:55ТранспортДенис Таратонов
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