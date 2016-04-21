В Нижнем Тагиле улицу Серова открыли для проезда (ФОТО)

Около 11 часов рабочие убирали с дороги последние мешки с песком, которые ранее преграждали проезд автомобилистам. В мэрии журналисту TagilCity.ru факт открытия дороги подтвердили:

Да, улица Серова снова открыта для проезда. В 9:00 была противопаводковая комиссия. Было принято решение открыть дорогу в течение двух часов сказал один из сотрудников пресс-службы Администрации Нижнего Тагила.

Сейчас машины ДПС, дежурившие на улице Серова, уже уехали. По улице снова ездят автомобили.

Напомним, улица Сервова была закрыта 19 апреля из-за затопления проезжей части. Сейчас уровень воды стал меньше. На случай повторного затопления, мешки с песком какое-то время будут лежать неподалеку.