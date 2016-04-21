В Нижнем Тагиле улицу Серова открыли для проезда (ФОТО)
21 апреля 2016, 12:00ТранспортДенис Таратонов
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В Нижнем Тагиле улицу Серова открыли для автомобильного движения. В 11 часов дорожные рабочие заканчивали демонтаж полосы, препятствующей проезду.
Сюжеты: Нижний Тагил
Около 11 часов рабочие убирали с дороги последние мешки с песком, которые ранее преграждали проезд автомобилистам. В мэрии журналисту TagilCity.ru факт открытия дороги подтвердили:
Да, улица Серова снова открыта для проезда. В 9:00 была противопаводковая комиссия. Было принято решение открыть дорогу в течение двух часов сказал один из сотрудников пресс-службы Администрации Нижнего Тагила.
Сейчас машины ДПС, дежурившие на улице Серова, уже уехали. По улице снова ездят автомобили.
Напомним, улица Сервова была закрыта 19 апреля из-за затопления проезжей части. Сейчас уровень воды стал меньше. На случай повторного затопления, мешки с песком какое-то время будут лежать неподалеку.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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