В пригородное село Балакино перестали ходить автобусы из Нижнего Тагила

В село Балакино с 18.04.2016 г. не ходят автобусы. Это единственный вид транспорта в данное село. Люди, живущие в Балакино, как правило не работают в своем селе, так как там нет работы. На данный момент транспортное сообщение с Нижним Тагилом не восстановлено, люди почти неделю не могут выехать из села, если нет личного автотранспорта сообщил читатель в редакцию портала TagilCity.ru.

В Администрации Горноуральского городского округа официально подтвердили эту информацию и упомянули, что с этой проблемой обращаются многие жители пригорода.

Автобусное сообщение с Балакино действительно прекращено. Перевозчик закрыл маршрут как нерентабельный подтвердил заместитель главы Администрации Горноуральского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству территории - Гебень Андрей.

Это не связано ни с дорожной ситуацией, ни с паводком, это связано с малой наполняемостью автобусов.

Ранее затраты перевозчику компенсировало руководство Свердловской области. Из-за совокупности многих факторов, в том числе из-за низкого пассажиропотока, этот маршрут перестал субсидироваться. Потому маршрут был закрыт перевозчиком как нерентабельный, сообщили в Администрации Горноуральского городского округа.

Однако это не значит, что село Балакино, в котором постоянно проживают более 200 человек, останется без автобусной связи с Нижним Тагилом.

Переговоры с альтернативными перевозчиками ведутся. Направлены необходимые запросы в Министерство транспорта Свердловской области заверил Андрей Гебень журналистов TagilCity.ru.