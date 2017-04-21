Авиакомпания, ранее не пустившая на рейс до Екатеринбурга маму с ребенком с ДЦП, оплатила малышу курс реабилитации
21 апреля 2017, 10:05Транспорт
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Известная российская авиакомпания после скандала, возникшего по вине ее сотрудников, оплатила малышу с ДЦП курс реабилитации.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел недавно. Мама с ребенком летела из Москвы в Екатеринбург после прохождения лечения. Однако авиаперевозчик отказался принять женщину с больным ребенком на борт самолета.
Возмущенная женщина обратилась в СМИ. Как пишет Е1, в компании провели служебную проверку и решили оплатить малышу годовой курс реабилитации в Москве и обеспечить бесплатную перевозку ребенка.
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