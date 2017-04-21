Временное ограничение движения транспортных средств вводится на территории Свердловской области с 16 апреля

С 16 апреля по 15 мая в целях сохранности региональных автомобильных дорог вводится ограничение движения ТС с грузом или без него, если нагрузка на транспортные оси превышает предельно допустимые нормы.

С 16 мая по 31 августа ограничение в движении будет действовать для тяжеловесных ТС на автотрассах Среднего Урала с асфальтовым покрытием, когда температура воздуха будет превышать +32° С.

Допустимые нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза установлены и утверждены в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации, сообщает ОГИБДД Нижнего Тагила.