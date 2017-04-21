Временное ограничение движения транспортных средств вводится на территории Свердловской области с 16 апреля
21 апреля 2017, 19:35Транспорт
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На основании постановления областного правительства на автодорогах Свердловской области вводятся сезонные ограничения движения транспортных средств с превышением допустимых нагрузок на оси.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 16 апреля по 15 мая в целях сохранности региональных автомобильных дорог вводится ограничение движения ТС с грузом или без него, если нагрузка на транспортные оси превышает предельно допустимые нормы.
С 16 мая по 31 августа ограничение в движении будет действовать для тяжеловесных ТС на автотрассах Среднего Урала с асфальтовым покрытием, когда температура воздуха будет превышать +32° С.
Допустимые нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза установлены и утверждены в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации, сообщает ОГИБДД Нижнего Тагила.
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