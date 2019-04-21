Свердловчанин отказался снять тонировку после 12 штрафов и попал под арест

С начала 2019 года 24-летний качканарец 12 раз привлекался к административной ответственности за тонированные стекла автомобиля Lada 211440. Мужчина выплачивал штрафы и продолжал ездить на своем автомобиле, не устраняя нарушение.

Такая излишняя тонировка стекол транспортных средств создает возможность для перемещения в них нежелательных и опасных грузов и лиц, которые могут иметь противоправные цели, а также водитель ограничен в обзорности, происходящего на дороге и возле нее, что создает опасность для других участников дорожного движения, сообщили в ГУ МВД Свердловской области.

Сотрудники ГАИ выдали задержанному письменное требование привести светопропускаемость передних боковых стекол транспортного средства в соответствие с техническим регламентом. После того, как водитель проигнорировал данное требование, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. В суде обвиняемый полностью признал свою вину, что послужило смягчающим обстоятельством.