В Нижнем Тагиле экологичные автобусы появятся до конца 2020 года
Сегодня, 17:35ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Администрация Нижнего Тагила планирует закупить новые автобусы по программе «Чистый воздух». Планируется, что новый транспорт появится в городе до конца 2020 года, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
На следующей неделе в правительстве РФ должен завершиться процесс согласования вопроса о выделении Нижнему Тагилу субсидий из федерального бюджета. Об этом рассказал замначальника городским хозяйством Михаил Семин.
После подтверждения финансирования будет решено, сколько автобусов будет приобретено, кто станет поставщиком и как автобусы передадут тагильским перевозчикам.
По словам Семина, на покупку экологичных автобусов правительство Свердловской области выделило 110 миллионов рублей, часть средств на приобретение будет выделено из муниципального бюджета.
Ранее планировалось закупить около 100 автобусов фирмы «ISUZU».
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