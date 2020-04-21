В Нижнем Тагиле экологичные автобусы появятся до конца 2020 года

На следующей неделе в правительстве РФ должен завершиться процесс согласования вопроса о выделении Нижнему Тагилу субсидий из федерального бюджета. Об этом рассказал замначальника городским хозяйством Михаил Семин.

После подтверждения финансирования будет решено, сколько автобусов будет приобретено, кто станет поставщиком и как автобусы передадут тагильским перевозчикам.

По словам Семина, на покупку экологичных автобусов правительство Свердловской области выделило 110 миллионов рублей, часть средств на приобретение будет выделено из муниципального бюджета.