Из-за ремонта железнодорожных путей участок улицы Балакинская в Нижнем Тагиле будет закрыт для проезда. Временные ограничения будут введены с 1 по 5 мая.

Соответствующее постановление было подписано главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Капремонтом железнодорожного переезда в районе ЖБИ на улице Балакинская от Индустриальной до Металлургов будет заниматься ООО «Промтрансстрой». До 1 мая на подъезде к ремонтному участку будут выставлены соответствующие дорожные знаки. Помимо этого, для удобства водителей здесь разместят схему организации дорожного движения, согласованную с управлением горхозяйством администрации города. Напомним, согласно плану по ремонту автомобильных дорог, МУП «Тагилдорстрой» планирует выйти еще на один объект БКД. Речь идет об улице Балакинская. По словам руководителя организации, с 9 мая здесь начнется укладка асфальта. Асфальтовые заводы Нижнего Тагила выводят на плановую мощность

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