В Екатеринбурге из-за технической неисправности отменили вылет Sukhoi Superjet 100

Рейс Екатеринбург-Ноябрьск должен был состояться 21 мая в 8:30. В авиакомпании «Ямал», которой принадлежит самолет Sukhoi Superjet 100, сообщили о переносе вылета на 13 часов. В Ноябрьск собирались полететь данным рейсом 29 пассажиров. Официальной причиной изменений в расписании стали метеоусловия.

Позднее в авиакомпании сообщили, что самолет будет заменен из-за неполадок с бортовым самописцем, сообщают «Ведомости-Урал» со ссылкой на гендиректора «Ямала» Василия Крюка.