В Екатеринбурге из-за технической неисправности отменили вылет Sukhoi Superjet 100
Лайнер Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь рейсом Екатеринбург-Ноябрьск, заменен из-за неполадок на борту, сообщают «Ведомости-Урал».
Рейс Екатеринбург-Ноябрьск должен был состояться 21 мая в 8:30. В авиакомпании «Ямал», которой принадлежит самолет Sukhoi Superjet 100, сообщили о переносе вылета на 13 часов. В Ноябрьск собирались полететь данным рейсом 29 пассажиров. Официальной причиной изменений в расписании стали метеоусловия.
Позднее в авиакомпании сообщили, что самолет будет заменен из-за неполадок с бортовым самописцем, сообщают «Ведомости-Урал» со ссылкой на гендиректора «Ямала» Василия Крюка.
Напомним, 5 мая в результате экстренного приземления самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Москва-Мурманск, произошло возгорание на борту лайнера. Из 78 человек, находящихся в самолете, выжили 37, включая четверых членов экипажа. После трагедии «Аэрофлот» отменил около 50 рейсов на лайнерах этого типа.