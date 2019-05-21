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Жители Екатеринбурга жалуются на транспортный коллапс из-за ремонта моста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Жители Екатеринбурга жалуются на транспортный коллапс из-за ремонта моста

Сегодня, 11:01ТранспортФото: «Областная Газета»
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