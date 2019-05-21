Жители Екатеринбурга жалуются на транспортный коллапс из-за ремонта моста

Как сообщают очевидцы, сильно затруднено движение по улице Малышева. Ремонт моста на ЖБИ начался 20 мая, утром 21 мая дорожники закрыли одну половину моста, там снимают старое дорожное покрытие. Транспорт движется только по одной половине моста в обоих направлениях. Первая часть ремонта продлится до 16 июля. Вторая часть работ завершится до 16 сентября. Работами занимается подрядная организация ООО «Региональное ДРСУ». Между тем, горожане уже предрекают транспортный коллапс в часы пик.

Утром 21 мая горожане сообщили, что пробка тянется от остановки «Генеральска» в сторону ЖБИ, протяженность затора, по словам горожан, составляет несколько километров. Спешащие на работу свердловчане были вынуждены покидать общественный транспорт, чтобы добраться до места пешком.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в 9.30 в Екатеринбурге были зафиксированы семибалльные пробки.