Из-за технического сбоя в Кольцово задерживаются рейсы «Аэрофлота»

Из-за технического сбоя в Кольцово задерживаются рейсы «Аэрофлота»
Из-за технического сбоя в Кольцово задерживаются рейсы «Аэрофлота»
Сегодня, 16:00ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Из-за глобального технического сбоя в Кольцово задерживаются рейсы «Аэрофлота». Такая ситуация сложилась по всей стране.

Так из-за техническго сбоя на стороне поставщика ИТ-услуг «Аэрофлота» в международном аэропорту Кольцово задерживаются вылеты и прилеты пяти самолетов, сообщает 66.RU.

Задержки регистрации и времени вылета рейсов наблюдаются и в других воздушных портах России.

Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов, обратились к пассажирам представители авиакомпании.

В данный момент задерживаются несколько вылетов из Екатеринбурга в Москву. Время задержек варьируется от 1 до 1,5 часов.

Напомним, 12 мая из-за задержки авиарейса в Краснодарский край, на который было зарегистрировано 194 пассажира, из них 20 детей, в аэропорту Кольцово была организована выездная приемная Свердловской транспортной прокуратуры.

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