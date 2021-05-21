Из-за технического сбоя в Кольцово задерживаются рейсы «Аэрофлота»

Так из-за техническго сбоя на стороне поставщика ИТ-услуг «Аэрофлота» в международном аэропорту Кольцово задерживаются вылеты и прилеты пяти самолетов, сообщает 66.RU.
Задержки регистрации и времени вылета рейсов наблюдаются и в других воздушных портах России.
Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов, обратились к пассажирам представители авиакомпании.
В данный момент задерживаются несколько вылетов из Екатеринбурга в Москву. Время задержек варьируется от 1 до 1,5 часов.
Напомним, 12 мая из-за задержки авиарейса в Краснодарский край, на который было зарегистрировано 194 пассажира, из них 20 детей, в аэропорту Кольцово была организована выездная приемная Свердловской транспортной прокуратуры.