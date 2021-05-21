Трамвайную линию из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят осенью 2021 года. Время в пути от одного города до другого составит 20–30 минут.

Запустить движение трамваем от Екатеринбурга до Верхней Пышмы планируют уже в третьем квартале этого года, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области URA.RU. Концессионное соглашение о создании трамвайной линии до Верхней Пышмы подписали министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и гендиректор компании «Верхнепышминский трамвай» Максим Коготков. Размер инвестиций в новую трамвайную линию составит 1,9 миллиарда рублей. Это очень важный для развития Верхней Пышмы и Екатеринбургской агломерации проект. Важный для тысяч жителей, которые достаточно скоро получат возможность удобнее добираться до города-спутника столицы Урала, сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, присутствовавший на церемонии подписания документа. Напомним, строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму переносилось несколько раз, начиная с марта 2018 года. Тогда в конкурсе на выполнение первого этапа строительства приняла участие всего одна компания. Но конкурс при этом провалился, потому что заявившаяся организация неверно составила конкурсную документацию. Строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму вновь будет перенесено

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