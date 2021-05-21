Трамвайную линию из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят осенью 2021 года

Трамвайную линию из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят осенью 2021 года
Трамвайную линию из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят осенью 2021 года
Сегодня, 09:28ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Трамвайную линию из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят осенью 2021 года. Время в пути от одного города до другого составит 20–30 минут.

Запустить движение трамваем от Екатеринбурга до Верхней Пышмы планируют уже в третьем квартале этого года, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области URA.RU.

Концессионное соглашение о создании трамвайной линии до Верхней Пышмы подписали министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и гендиректор компании «Верхнепышминский трамвай» Максим Коготков.

Размер инвестиций в новую трамвайную линию составит 1,9 миллиарда рублей.

Это очень важный для развития Верхней Пышмы и Екатеринбургской агломерации проект. Важный для тысяч жителей, которые достаточно скоро получат возможность удобнее добираться до города-спутника столицы Урала, сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, присутствовавший на церемонии подписания документа.

Напомним, строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму переносилось несколько раз, начиная с марта 2018 года. Тогда в конкурсе на выполнение первого этапа строительства приняла участие всего одна компания. Но конкурс при этом провалился, потому что заявившаяся организация неверно составила конкурсную документацию.

Сюжеты:
Екатеринбург
строительствотранспорттрамвайВерхняя ПышмаобществоконцессияЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы