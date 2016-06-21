В Нижнем Тагиле на ул. В. Черепанова ведется укладка асфальта в дождь: общественники зафиксировали нарушение (ФОТО)
21 июня 2016, 12:25ТранспортАлександра Логинова
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21 июня общественные контролеры Нижнего Тагила зафиксировали нарушение при дорожном ремонте на улице Верхняя Черепанова: подрядчик проводил асфальтирование в дождь.
Сюжеты: Нижний Тагил
Облачная погода во вторник установилась с раннего утра. Даже после начала дождя дорожные рабочие не прекратили укладку асфальта.
Как сообщает движение «Тагил без ям», нарушение был зафиксировано общественными контролерами. Информация уже передана в «Службу заказчика» и Управление городским хозяйством. Активисты требуют, чтобы подрядчик полностью переделал работу, проведенную на данном участке с нарушениями. Подобные гарантийные ремонты подрядные организации, согласно условиям контрактов, проводят за свой счет.
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© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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