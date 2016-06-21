В Нижнем Тагиле на ул. В. Черепанова ведется укладка асфальта в дождь: общественники зафиксировали нарушение (ФОТО)

Облачная погода во вторник установилась с раннего утра. Даже после начала дождя дорожные рабочие не прекратили укладку асфальта.

Как сообщает движение «Тагил без ям», нарушение был зафиксировано общественными контролерами. Информация уже передана в «Службу заказчика» и Управление городским хозяйством. Активисты требуют, чтобы подрядчик полностью переделал работу, проведенную на данном участке с нарушениями. Подобные гарантийные ремонты подрядные организации, согласно условиям контрактов, проводят за свой счет.