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В Нижнем Тагиле на ул. В. Черепанова ведется укладка асфальта в дождь: общественники зафиксировали нарушение (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле на ул. В. Черепанова ведется укладка асфальта в дождь: общественники зафиксировали нарушение (ФОТО)

21 июня 2016, 12:25ТранспортАлександра Логинова
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